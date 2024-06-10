تهم جديدة من ترامب لـ”بايدن”.. اتجار بالبشر ومخدرات

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الحالي جو بايدن بشأن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال تجمع حاشد للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث قال إن الأمر التنفيذي الذي اتخذه بايدن بشأن الحدود كان “مؤيدًا للغزو”، كما إنه شجع على “الاتجار بالبشر وكان مؤيدًا لتجار المخدرات إنه ضعيف، وغير فعال”.

يُذكر أن البيت الأبيض، أعلن في بيان، مؤخرًا، أن بايدن صادق على مرسوم رئاسي متعلق بإغلاق الحدود مع المكسيك، بعد أن تجاوز دخول المهاجرين غير النظاميين من الحدود الجنوبية للبلاد الحد الأقصى اليومي، وينص المرسوم على الإيقاف الفوري لعمليات العبور غير النظامية للحدود، وترحيب حرس الحدود بالمهاجرين غير النظاميين بسبب تجاوز الحد الأقصى اليومي البالغ ألفين و500 في الأشهر الأخيرة.