مقطع يروي صعوبة الحج قديما.. كيف كشف جهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل في العقد السادس من عمره يروي صعوبة الحج في القدم.

وأوضح الرجل الذي يُدعى ” محمد بدر المطوع”، أنه أدى فريضة الحج خلال عام 1947، في رحلة استمرت لمدة 3 أشهر، مضيفًا: “شهر في الوصول من الكويت إلى المدينة المنورة وشهر لقضاء المناسك وشهر آخر في العودة إلى بلادنا”.

ويستكمل “المطوع” حديثه ويقول: “واجهنا مشاكل عدة خلال الرحلة منها أزمة المياه كما أن الأكل كان عبارة عن قهوة وتمر فقط وخلال رحلة الحج واجهنا أزمة في المياه إلا أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءنا عبر نزول المطر بكثافة خلال تلك اللحظة ما تسبب في إنقاذ البعير من العطش”.

وتابع: “عانيت من مشاكل في الظهر بسبب الجلوس على البعير لمدة 3 أشهر لقضاء رحلة الحج بنجاح”.

وسلط المقطع، الضوء على حجم الجهود السعودية المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، عبر فرض تسهيلات جديدة للحجاج.

وتتواصل مبادرة “طريق مكة” للعام السادس، حيث يستفيد منها أكثر من 250 ألف حاج هذا العام وهي من مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن وتنفذ في 7 دول، عبر 11 مطارا.

يُذكر أن الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، أعلن عن وصول أكثر من 1.2 مليون حاج من مختلف دول العالم حتى نهاية يوم 6 يونيو الماضي، حيث تمت جميع مراحل رحلتهم بيسر وطمأنينة.

وأوضح “الربيعة”، أن خدمة التقديم الإلكتروني للحج مباشرة دون مكاتب وسيطة أصبحت تغطي 126 دولة وتعكس حرص القيادة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج من جميع دول العالم.