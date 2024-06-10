عمومية “المداواة الطبية” توافق على توزيع 70% أرباحًا نقدية عن 2023

أعلنت شركة المداواة التخصصية الطبية، اليوم الأثنين، عن موافقة الجمعية العمومية التي عقدت أمس الأحد، على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بعد مناقشته.

وأشارت “المداواة المتخصصة” في بيان عبر “تداول السعودية” إلى أن الجمعية العمومية وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 70% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

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وأوضحت الشركة، أن إجمالي المبلغ المزمع توزيعه 16.62 مليون ريال تقريبا وبواقع 7 ريالات للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية |إيداع| في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الأحد 30 يونيو 2024.