أول حالة ولادة بموسم الحج.. نيجيرية تضع مولودها وتطلق عليه اسم “محمد”

أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي، اليوم الأثنين، عن حالة ولادة لحاجة نيجيرية، بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، مشيرًا إلى أنها أنجبت طفلاً أطلقت عليه اسم محمد، يُعد أول مواليد موسم الحج 1445.

وذكر تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه استقبل المريضة البالغة من العمر 30 عامًا، في طوارئ المستشفى وهي حامل في الأسبوع 31 حيث كانت تعاني من آلام الولادة.

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وتم مباشرة الحالة على الفور من قبل أطباء الطوارئ، ونقلها إلى قسم الولادة، وعلى إثرها تمت بحمد الله الولادة الطبيعية، وهي تتمع بصحة جيدة ولله الحمد، والرضيع يتلقى العناية الفائقة كونه طفل خديج بسبب ولادة مبكرة .

وأشار إلى أن مستشفى الولادة والاطفال يعمل بكامل طاقته لتقديم أرقى الخدمات لحجاج البيت الحرام للتعامل مع الحالات الطارئة، وتحقيق خدمات صحية وطبية متميزة على مقاييس عالمية في مجال النساء والتوليد والأطفال.

بدورها، أعربت الحاجة النيجيرية عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها للطاقم الطبي على الرعاية الفائقة لها ولطفلها.

ويستقبل مستشفى الولادة والاطفال سنويًّا في موسم الحج عددًا من حالات الولادة، والذي يوليها ويقدم لها كل اهتمام ورعاية.