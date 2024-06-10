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10 يونيو 2024

بعيداً عن إسرائيل.. واشنطن تناقش “صفقة أحادية” مع حماس لإطلاق سراح 5 أمريكيين

دوليات
بعيداً عن إسرائيل.. واشنطن تناقش “صفقة أحادية” مع حماس لإطلاق سراح 5 أمريكيين

ناقش مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “التفاوض على صفقة أحادية الجانب مع حركة حماس”، لتأمين إطلاق سراح 5 أميركيين رهائن في غزة، وذلك إذا فشلت محادثات وقف إطلاق النار الحالية التي تشمل إسرائيل.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأميركية عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، قولهم إن المفاوضات لن تشمل إسرائيل، وستُجرى من خلال محاورين قطريين، ورفض مسؤولو البيت الأبيض التعليق على الأمر.

وقالت إدارة بايدن إنها تعتقد أن حماس تحتجز 5 رهائن أميركيين اختطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر، حيث يأمل المسؤولون الأميركيون أيضا في استعادة رفات 3 مواطنين أميركيين إضافيين، يعتقد أنهم قتلوا في ذلك اليوم على يد حماس، التي نقلت جثثهم بعد ذلك إلى غزة.

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