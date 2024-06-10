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فريق التحرير

10 يونيو 2024

حجم التبادل التجاري يقترب من 3 مليارات ريال.. القيادة تهنئ رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني

محليات
حجم التبادل التجاري يقترب من 3 مليارات ريال.. القيادة تهنئ رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس البرتغال، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس البرتغال ولحكومة وشعب جمهورية البرتغال الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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بدوره بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس البرتغال، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس البرتغال ولحكومة وشعب جمهورية البرتغال الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

هذا وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى البرتغال في 2023 ما يُعادل 1.9 مليار ريال، فيما بلغت قيمة واردات السعودية من البرتغال ما قوامه 1.0 مليار ريال في نفس العام.

 

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