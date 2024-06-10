هل سيخرج البليهي من المنتخب إذا خرج من الهلال؟

أكدت تقارير صحفية عن نية إدارة نادي الهلال، بتجديد عقد على البليهي مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد البليهي مع نادي الهلال في 30 يونيو الشهر الحالي.

ولكن نادي الهلال لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن بشأن تجديد عقد اللاعب ولكن ماذا إذا خرج البليهي من صفوف الزعيم ولم يتم تجديد عقده.

عدم تجديد عقد البليهي مع الهلال ربما يبعده عن المشاركة مع المنتخب خلال الفترة المقبلة وخروجه من حسابات المدير الفني روبرتو مانشيني.

وجرت العادة بأن يكون قوام المنتخبات من الفرق الكبرى في الدوري، بسبب خبرات اللاعبين والمشاركة بشكل أساسي في العديد من البطولات المحلية والقارية، وبالتالي المنتخبات ستسفيد من اللاعب لأقصى درجة.

وفي حالة عدم تجديد عقد البليهي مع الهلال قد ينتهي به الحال من الخروج من قائمة الأخضر كما جرت العادة مع عدد من اللاعبين.

وشهدت الفترة الماضية خروج كلا من عبد الإله المالكي وصالح الشهري من قائمة المنتخب السعودي بعد تردد أنباء عن نية الهلال في الاستغناء عن الثنائي.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يستعد لمواجهة نظيره الأردن غدًا الثلاثاء على “ملعب الأول بارك”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخير من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.