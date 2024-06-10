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10 يونيو 2024

يحظى بثقة واشنطن.. من هو بيني غانتس الذي استقال من حكومة نتنياهو؟

دوليات
يحظى بثقة واشنطن.. من هو بيني غانتس الذي استقال من حكومة نتنياهو؟

جاء إعلان الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عن استقالته من حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد 3 أسابيع من منحه رئيس الوزراء مهلة من أجل التوصل إلى استراتيجية واضحة لما بعد الحرب في غزة، لتفقد حكومة الطوارئ أحد أعضائها القلائل الذين لا يزالون يحظون بثقة الإدارة الأميركية، التي أصبح خلافها مع نتنياهو أمرا جليا مع استمرار الحرب.

إثارة الجدل حول عدد من القضايا

عبر بيني غانتس، عن استيائه في أكثر من مناسبة من أداء الحكومة، وأثار جدلا حول عدد من القضايا مثل قيادة الجيش وضرورة فتح المجال للتوصل لاتفاق بشأن حل الدولتين مع الفلسطينيين، بالإضافة لخلافاته المُتكررة مع نتنياهو والأحزاب الدينية القومية المتطرفة في الائتلاف الحاكم.

دعوة غانتس لإجراء انتخابات جديدة

وفي أبريل، دعا غانتس إلى إجراء انتخابات جديدة في سبتمبر، لكن دعوته قوبلت بالرفض، وبعد أن كان يتقدم هو وتيار الوسط على نتنياهو بفارق مريح في استطلاعات الرأي في البداية، تقلص هذا الفارق وبات مستقبله السياسي غير واضح مع احتفاظ الائتلاف الحاكم بالأغلبية في الكنيست.

بداية حياته العسكرية

وعن بداية حياة بيني غانتس العسكرية، فقد كان جنديا في سلاح المظلات وقاد وحدة القوات الخاصة المعروفة باسم “شالداغ”، وهو ابن أحد الناجين من المحرقة وقضى معظم حياته المهنية في الجيش، وعندما شغل منصب رئيس هيئة أركان الجيش في 2012، أشرف على عملية استمرت 8 أيام في قطاع غزة بدأت بقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس في غزة.

شغل منصب وزير دفاع

وشغل بيني غانتس منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة، وأسهمت خلفيته العسكرية المتشددة ومعارضته لحملة نتنياهو الرامية إلى تقليص صلاحيات السلطة القضائية العام الماضي، في المطالبة باختياره لقيادة حكومة في المستقبل.

تسوية سياسية مع الفلسطينيين

وكان بيني غانتس منفتحا بشكل ملحوظ على فكرة التوصل لتسوية سياسية مع الفلسطينيين أكثر من نتنياهو وحلفائه اليمينيين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذين يرون أن إقامة دولة فلسطينية أمر مستحيل.

العيش في منطقة واحدة

ورغم عدم ثقته في عدد كبير من القادة الفلسطينيين، بدا غانتس دائما أكثر استعدادا لقبول حقيقة أنه يتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين في نهاية المطاف أن يتعلموا العيش في منطقة واحدة، وقال: “لن يذهب أحد إلى أي مكان”.

يحظى بثقة واشنطن

ومع وصول العلاقات بين واشنطن وتل أبيب إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب سير الحرب وتزايد عدد القتلى في غزة، كان غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت من بين قلائل في الحكومة يحظون بثقة الإدارة الأميركية، وفي وقت سابق من هذا العام، زار غانتس واشنطن مما أثار غضب حلفاء نتنياهو الذي لم يتلق حتى الآن دعوة لزيارة البيت الأبيض.

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