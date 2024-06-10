أكثر من 3.2 مليار ريال قيمة الصفقات بالبورصة العقارية اليوم

شهدت البورصة العقارية اليوم الأثنين، 1336 صفقة بقيمة تجاوزت الـ 3.2 مليار ريال، لمساحة متداولة تخطت حاجز الـ 13.2 مليون متر مربع.

وسجل أعلى سعر للمتر عبر البورصة العقارية اليوم الأثنين 333333 ريالاً فيما كان متوسط السعر 245 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر حي الحمراء بالجبيل قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية اليوم، بقيمة صفقات وصلت إلى أكثر من 79.1 مليون ريال.

وضمت القائمة حي الرمال بالرياض بقيمة صفقات تجاوزت 45.9 مليون ريال، ثم حي الجنادرية بالرياض بقيمة 43.1 مليون ريال، يليه حي النظيم في الرياض بقيمة صفقات بلغت أكثر من 33 مليون ريال ثم حي نمار بقيمة تجاوزت الـ 24.6 مليون ريال.