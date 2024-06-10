القادسية يُعلن رحيل ألفارو غونزاليس عن الفريق

أعلن نادي القادسية عن رحيل الإسباني ألفارو غونزاليس عن صفوف الفريق اليوم الأثنين.

وكان نادي القادسية حجز مقعده في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما فاز بلقب دوري الدرجة الأولى دوري يلو للموسم المنتهي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة “أكس”: وداعنًا المحارب ألفارو غونزاليس، شكرًا.

وكان نادي القادسية أعلن عن تجديد عقد ميشيل جونزاليس المدير الفني للفريق، لعام 2025.

جدير بالذكر أن نادي القادسية حصد لقب دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” برصيد 73 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه نادي العروبة.