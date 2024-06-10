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10 يونيو 2024

جراحة عاجلة تُنقد حياة حاجة إندونييسية بتجمع مكة المكرمة الصحي

حج 2024
جراحة عاجلة تُنقد حياة حاجة إندونييسية بتجمع مكة المكرمة الصحي

تمكن فريق طبي جراحي سعودي بمستشفى الملك فيصل عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة حاجة إندونيسية خلال جراحة استغرقت ساعتين لتفادي حدوث غرغرينا.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريضة حضرت عن طريق الإسعاف وتبلغ من العمر 65 عامًا إندونيسية الجنسية كانت تعاني من آلام مبرحة بأعلى الفخذ الأيمن، تم مباشرة الحالة من قبل أطباء الطوارئ وبعد إكمال الفحوص اللازمة تم استدعاء فريق الجراحة العامة.

وأضاف، اتضح أن المريضة تعاني من فتاق فخذي أيمن مختنق أدى إلى شعورها بآلام مبرحه وغير محتمله، وتم نقل المريضة عاجلاً لغرفة العمليات حيث تمكن الفريق الجراحي من إنقاذ المريضة خلال جراحة الساعتين وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، خرجت بعدها المريضة بعد الاطمئنان على حالتها الصحية لتعود لبعثتها لإكمال فريضة الحج وهي بصحة وسلامة.

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