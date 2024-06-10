مايكروسوفت قد تتسبب في “كابوس خصوصة” من خلال تعديل جديد

تجري شركة مايكروسوفت تعديلًا على ميزة لقطة الشاشة التلقائية المثيرة للجدل، بعد أن أعلنت عنها الشركة في مجموعتها الجديدة من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، إذ تم تصنيفها على أنها “كابوس خصوصية” محتمل.

وتحاول مايكروسوفت حجز موقع في المنافسة من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة في منتجاتها، وبينما يتطور السوق بسرعة، فإن خصوصية المستخدم وأمانه أصبحا تحت المجهر، إذ انتقد الكثير من الخبراء أخيرًا طريقة تعامل مايكروسوفت مع الخصوصية.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، الموظفين إلى وضع الأمن في المقام الأول، وأعلن عن تغييرات في ممارسات الشركة الأمنية.

أضافت مايكروسوفت برنامج الدردشة الآلي “Copilot” إلى نظام التشغيل ويندوز، ويعتمد البرنامج على الخوادم الموجودة في السحابة لإجراء الحسابات الضرورية، ثم إرسال الاستجابات إلى أجهزة الكمبيوترات الشخصية.

وكانت ميزة Recall إحدى القدرات الرئيسة التي أظهرتها مايكروسوفت، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي، لأجهزة الكمبيوتر “Copilot +” المقبلة، والمزودة بقوة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

وقالت مايكروسوفت إن هذه الميزة الجديدة التي تشبه الذاكرة الفوتوغرافية، تلتقط لقطات الشاشة باستمرار لنشاط سطح المكتب، وتخزنها من دون علم المستخدم، لتمكنه من البحث عن نشاطه في وقت لاحق.

وبذلك، تسمح هذه الميزة بالبحث في النشاط السابق للمستخدمين، بما في ذلك ملفاتهم وصورهم ورسائل البريد الإلكتروني وسجل التصفح.