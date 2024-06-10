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10 يونيو 2024

بسبب فينيسيوس.. ريال مدريد يُعلن صدور حكم بالسجن لثلاثة مشجعين

رياضة
بسبب فينيسيوس.. ريال مدريد يُعلن صدور حكم بالسجن لثلاثة مشجعين

أعلن نادي ريال مدريد بأن المحكمة الإسبانية أصدرت اليوم الإثنين، حكمًا بالإدانة بحق الشباب الثلاثة المتهمين بإهانة فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بصيحات وإيماءات عنصرية، في المباراة.

وكان فينيسوس تعرض لإهانات عنصرية في مباراة الدوري التي أقيمت يوم 21 مايو 2023 على ملعب ميستايا بين نادي فالنسيا ونادي ريال مدريد.

ووأضح نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي بأن المتهمون الثلاثة أدينوا بارتكاب جريمة ضد السلامة الأخلاقية لفينيسيوس جونيور، والتي تفاقمت بسبب تصرفاتهم بدوافع عنصرية، وحكم على كل منهم بالسجن ثمانية أشهر ومنعهم من دخول ملاعب كرة القدم لمدة سنتان.

وأضاف: “لقد قبل المتهمون الثلاثة مسؤوليتهم الجنائية وأصدروا رسالة اعتذار موجهة إلى لاعبنا فينيسيوس جونيور ونادي ريال مدريد وبقية الأشخاص الذين شعروا بالإهانة والإهانة بسبب سلوكهم”.

وأردف: “وبالإضافة إلى إظهار أسفهم، طلب المتهمون الثلاثة من المشجعين في رسالتهم إزالة كل آثار العنصرية والتعصب في المسابقات، وهذه هي الإدانة الأولى لأفعال من هذا النوع تصدرها المحاكم الجنائية”.

وسيواصل ريال مدريد، الذي جمع الادعاء الخاص مع فينيسيوس جونيور في هذا الإجراء، العمل على حماية قيم نادينا والقضاء على أي سلوك عنصري في عالم كرة القدم والرياض.

 

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