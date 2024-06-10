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10 يونيو 2024

ريال مدريد يحسم موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية

رياضة
ريال مدريد يحسم موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية

حسم نادي ريال مدريد، موقفه النهائي من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما صرح كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي بعدم المشاركة في البطولة.

وستنطلق بطولة كأس العالم للأندية بداية من يوم يوم 15 يونيو الجاري وتستمر فعالياتها حتى 13 يوليو المقبل، وستقام بنظام جديد وهو مشاركة 32 فريقًا.

وجاء بيان ريال مدريد كالتالي:

“يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه لم يتم في أي وقت من الأوقات التشكيك في مشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في موسم 2024/2025 المقبل”.

وأختتم: “لذلك، سيتنافس نادينا، كما هو مخطط له، في هذه المسابقة الرسمية التي نواجهها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس لنجعل الملايين من جماهيرنا حول العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد”.

 

 

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