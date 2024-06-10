3 لاعبين عالميين على رادار النصر

كشفت تقارير صحفية عن تواجد ثلاث لاعبين على رادار نادي النصر، لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد.

ووفقًا للصحفي أكرم كونور فأن الثلاثي إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا، و إيدرسون مانشستر سيتي، فويتشيك تشيسني لاعب يوفنتوس.

وأنهى النصر موسمه في بطولة الدوري السعودي وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الهلال والذي يعتلي الصدارة وحصد لقب البطولة للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

جدير بالذكر أن النصر قد خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام غريمه التقليدي الهلال بركلات الترجيح 5/4، ليحصد الزعيم لقبه 11 في تاريخه.