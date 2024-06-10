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10 يونيو 2024

3 أندية ترغب في ضم مدافع الهلال

رياضة
3 أندية ترغب في ضم مدافع الهلال

اقترب متعب المفرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من الرحيل عن صفوف الزعيم خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وسينتهي عقد متعب المفرج مع الهلال، في شهر أغسطس المقبل، ولا توجد أي مؤشرات توضح تجديد عقد اللاعب مع الزعيم.

وكشفت صحيفة الرياضية بأن هناك ثلاث أندية تتنافس على ضم مدافع الهلال، خلال الفترة المقبلة، دون الأفصاء عن أي أسم من الأندية.

وأكدت الرياضية إلى أن الهلال أجل النظر في العروض المقدمة للاعب، لحين معرفة القرار الأخير سواء بتجديد عقده أو الاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق.

وقدم الهلال موسمًا استثنائيًا حيث حصد ثلاث بطولات وهم بطولة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر.

كما حقق الهلال سلسلة تاريخية للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، والتي بلغت 34 مباراة.

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