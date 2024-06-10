موسيماني يرشح بيرسي تاو للعب في دوري روشن

رشح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بيرسي تاو لاعب فريق الأهلي المصري للانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال موسيماني في تصريحات نقلتها صحيفة “سوكر لادوما” الجنوب أفريقية: “نعم بيرسي يمكنه اللعب في أي مكان سواء استمر مع الأهلي أو انتقل للدوري السعودي، مثلما فعل محرز وغيره”.

وأضاف: “هو الآن بعمر 30 عاما، وبحاجة لأن يلعب أكثر، وهذه هي مشكلة بيرسي أنه لا يحب أن يبقى على مقاعد البدلاء”.

ولعب بيرسي تاو مع الأهلي 106 مباريات في كل البطولات سجل خلالها 25 هدفا وصنع 13 أخرى، بينما يحيط الغموض بمستقبل اللاعب الذي يمتد عقده مع النادي القاهري لعام إضافي.