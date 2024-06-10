أنشيلوتي: تصريحاتي تم تفسيرها بشكل خاطئ عن مونديال الأندية

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أن تصريحاته تم تفسيرها بشكل خاطىء بشأن المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكتب أنشيلوتي، على حسابه الرسمي بشبكة “إكس: “في مقابلتي مع صحيفة Il Giornale، لم يتم تفسير كلماتي حول كأس العالم للأندية بالطريقة التي كنت أقصدها”.

وأضاف: “رفض خوض بطولة، أعتبرها فرصة كبيرة للاستمرار في المنافسة على الألقاب الكبرى مع ريال مدريد، أبعد ما يكون عن اهتماماتي”.

يذكر أن ريال مدريد أصدر أيضا بيانا رسميا اليوم الإثنين، لتأكيد مشاركة النادي الملكي في كأس العالم للأندية 2025.