اغتيال وأسباب غامضة.. أبرز 6 حوادث طائرات أنهت حكم مسؤولين حول العالم

لم يخلُ تاريخ قطاع الطيران من حوادث مأساوية طالت مسؤولين كبار، تاركين وراءهم صدمة وحزنًا عميقين.

وشهدت أجواء العالم العديد من تلك الرحلات التي انتهت بمآسٍ، فمن حوادث طبيعية إلى عمليات مدبرة، واجه زعماء وقادة دول نهايات مأساوية في حطام طائراتهم.

وأضاف حادث فقدان طائرة تقل نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما و9 آخرين، اليوم الإثنين، صفحة جديدة إلى قائمة حوادث طائرات المسؤولين حول العالم.

الخدمة الأفريقية لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” نقلت عن بيان صادر عن مكتب الرئيس في مالاوي، أن طائرة تقل نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما، وتسعة آخرين، اختفت.

وأضاف أن الطائرة التابعة لقوة دفاع مالاوي “خرجت عن الرادار” بعد أن غادرت العاصمة ليلونجوي صباح الإثنين.

مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الشهر الماضي وتحديدًا الأحد 19 مايو، جرى تأكيد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وستة مسؤولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي إيران.

جاء ذلك بعد عمليات بحث مكثفة وفي ظروف جوية صعبة بالغة البرودة بعد أن جرى اختفائها، إذ كانت تُحلق المروحية عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف في طريق عودتها من زيارة للحدود مع أذربيجان.

تحطم طائرة الأمين العام للأمم المتحدة

وفي 18 سبتمبر 1961، تحطمت طائرة الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك داغ همرشولد، أثناء مهمة سلام لمنع اندلاع حرب أهلية في الكونغو، وما زالت ملابسات الحادث غامضة حتى يومنا هذا.

وتحطم طائرة الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد من أشهر حوادث الطيران في التاريخ، تاركةً وراءها فراغًا دبلوماسيًا وتساؤلات حول مصير همرشولد وظروف الحادث.

مقتل الرئيس العراقي عبد السلام عارف

في 2 أبريل 1966، لقي الرئيس العراقي عبد السلام عارف حتفه في حادث تحطم طائرته الرئاسية السوفيتية الصنع، ما أثار صدمةً كبيرةً في العراق والعالم العربي، وما زالت أسباب الحادث غير واضحة، وتُشير بعض الروايات إلى أنه قد يكون ناجمًا عن عطل فني أو عن عملٍ تخريبي.

تحطم مروحية الرئيس الباكستاني ضياء الحق

أما في 17 أغسطس 1988، قُتل الرئيس الباكستاني آنذاك محمد ضياء الحق مع عدد من كبار ضباط الجيش، إذ انفجرت الطائرة وتناثرت أشلاء الجميع قرب بيشاور شرق باكستان في حادثة قيل إنها “مدبرة”.

بعد إقلاعها من مدينة باهاوالبور. أثار الحادث موجة من الجدل حول ملابسات الواقعة، حيث رجحت بعض التحليلات أنه كان عملية اغتيال مدبرة.

فبينما خلصت التحقيقات الرسمية، بمشاركة كل من الولايات المتحدة وباكستان، إلى أن الحادث كان ناتجًا عن خللٍ فني، ظهرت رواية مغايرة تمامًا على لسان إعجاز الحق، نجل الرئيس الراحل، الذى ادّعى وجود أدلة تثبت عملية تفجير مدبر للطائرة، ووجود غاز أعصاب تم ضخه في قمرة القيادة أدى إلى فقدان الطيارين السيطرة على الطائرة قبل وقوع الانفجار.

اغتيال الرئيسين الرواندي والبوروندي

في 6 أبريل 1994، اغتيل الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا ونظيره البوروندي سيبريان نتارياميرا في انفجار طائرتهما من طراز “فالكون-50” فوق مطار كيغالي.

أدى هذا الحادث إلى اندلاع مذابح التوتسي في رواندا، التي راح ضحيتها أكثر من 800 ألف شخص، ولم يتم تحديد المتورطين في إسقاط الطائرة إلى الآن.

تحطم طائرة زعيم قوات فاجنر الروسية

وفي 20 أغسطس 2023، لقي يفجيني بريجوجين، زعيم قوات فاجنر الروسية المقاتلة في أوكرانيا، مع 9 آخرين حتفهم في حادث تحطم مروحية في منطقة ريازان الروسية.

أثار الحادث العديد من التكهنات حول ملابسات الواقعة، مع ترجيح بعض الخبراء لفرضية الاغتيال.