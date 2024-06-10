بمعدل امتثال بلغ 92%.. أكثر من 10آلاف عملية فحص رقابية بمكة المكرمة والمدينة في ثالث أيام ذي الحجة

أكدت الهيئة العامة للنقل التزامها بتقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام، وذلك من خلال تكثيف عمليات الفحص الرقابية على مختلف وسائل النقل العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي اليوم الثالث من ذي الحجة، أجرت الفرق الرقابية بالهيئة أكثر من 10 آلاف عملية فحص، رصدت خلالها أكثر من ألف مخالفة محررة وأكثر من 250 مخالفة رصد آلي، وبمعدل امتثال بلغ 92%.

المخالفات شملت تشغيل مركبات بدون بطاقة تشغيل، وسائقين بدون بطاقة سائق، وعدم التزام السائقين بالزي المعتمد، وعدم وجود وثيقة نقل للبضائع.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملات الرقابية المكثفة تأتي في إطار مشاركتها الفاعلة في موسم الحج، بهدف ضمان تقديم خدمات نقل عالية الجودة والكفاءة لضيوف الرحمن، بما يسهم في تسهيل أداء مناسكهم وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان لهم.

وتؤكد الهيئة استمرار جهودها في الإشراف والمتابعة والرقابة على قطاع النقل خلال موسم الحج، وتدعو جميع المستفيدين للتواصل معها عبر الرقم الموحد 19929 للإبلاغ عن أي ملاحظات أو استفسارات.