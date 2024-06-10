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فريق التحرير

10 يونيو 2024

بمشاركة أكثر من 4 متطوع.. الكشافة تبدأ عملية مسح شاملة في منى وعرفات لخدمة الحجاج

حج 2024
بمشاركة أكثر من 4 متطوع.. الكشافة تبدأ عملية مسح شاملة في منى وعرفات لخدمة الحجاج

انطلق أكثر من آلاف كشاف وجوال من المشاركين في معسكرات الخدمة العامة التي تنظمها جمعية الكشافة السعودية، في عملية مسح ميدانية شاملة في مشعري منى وعرفات.

تهدف هذه العملية إلى جمع معلومات تفصيلية حول شركات خدمات الحجاج، ومراكز الضيافة، ومراكز الخدمة الميدانية، وشركات حجاج الداخل، والجهات الحكومية المنتشرة في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى التعرف على المعالم البارزة.

أوضح قائد عام المعسكرات، ناصر بن علي العنزي، أن عملية المسح تمر بثلاث مراحل رئيسية:

مرحلة الإعداد والتجهيز:

تشمل وضع خطة تفصيلية للمسح، وتحديد برنامج عمل للوحدات الكشفية في مختلف مناطق منى وعرفات، وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث الخرائط والمعلومات الميدانية.

مرحلة المسح الميداني:

يقوم الكشافة والجوالة بمسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية، وتوثيق المعلومات التي يتم جمعها باستخدام تطبيقات إلكترونية متخصصة.

مرحلة إصدار الدليل الإرشادي:

بعد تقييم البيانات ومطابقتها مع المعلومات الرسمية، يتم إصدار دليل إرشادي وخرائط عامة وشرائح إلكترونية للاستفادة منها في إرشاد الحجاج التائهين خلال موسم الحج.

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