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فريق التحرير

10 يونيو 2024

برنامج خادم الحرمين للابتعاث يفتح باب التقديم في تخصصات الصناعات البحرية اقتصاد

اقتصاد
برنامج خادم الحرمين للابتعاث يفتح باب التقديم في تخصصات الصناعات البحرية اقتصاد

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، عن فتح باب التقديم في برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في قطاع الصناعات البحرية وبناء السفن، وذلك ضمن مسار “واعد” الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

يعد هذا البرنامج فرصة مميزة للطلاب السعوديين الطموحين الراغبين في بناء مستقبل مهني واعد في قطاع الصناعات البحرية، حيث يوفر لهم فرصة الحصول على تعليم عالي الجودة في تخصصات مطلوبة، بالإضافة إلى فرصة العمل في شركات رائدة في هذا المجال.

التخصصات المتاحة:

  • هندسة المحيطات وبناء السفن
  • العلوم البيئية
  • علم المحيطات والأحياء البحرية
  • الهندسة البحرية

فترة التقديم:

يستمر التقديم من 10 يونيو 2024م إلى 22 يونيو 2024م.

الشروط:

  • الجنسية السعودية وحسن السيرة والسلوك.
  • الالتزام بنمط الدراسة المحدد في المسار، والدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث.
  • الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن 85%.
  • الحصول على درجة لا تقل عن 6.0 في اختبار IELTS للغة الإنجليزية، مع عدم وجود أي درجة أقل من 5.5 في المهارات المختلفة.
  • اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة لدى الشركة.
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