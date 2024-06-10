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10 يونيو 2024

على هامش اجتماعات بريكس.. فيصل بن فرحان يلتقي وزيري خارجية روسيا وفنزويلا

دوليات
على هامش اجتماعات بريكس.. فيصل بن فرحان يلتقي وزيري خارجية روسيا وفنزويلا

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، على هامش مشاركة المملكة، كدولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي، تم استعراض العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة أحدث التطورات على الساحة الإقليمية والدولية والجهود المبذولة للتعامل معها.

وشهد اللقاء حضور كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية، عبدالرحمن الأحمد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية، عبدالرحمن الداود.

في نفس السياق، التقى وزير الخارجية بنظيره الفنزويلي، إيبان إدواردو خيل بينتو، حيث تناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وتم التطرق إلى أوجه التعاون القائمة والإمكانيات المستقبلية لتطويرها.

كما تمت مناقشة تكثيف التنسيق المشترك فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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