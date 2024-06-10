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فريق التحرير

10 يونيو 2024

“الأرصاد”: رياح شمالية غربية تسيطر على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

محليات
“الأرصاد”: رياح شمالية غربية تسيطر على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة رياح شديدة على المحافظات الساحلية

توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة وصحوًا على المدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 36 درجة، واتجاه الرياح شمالية إلى شمالية شرقية ليلًا، وغربية إلى شمالية غربية نهارًا، بسرعة 20-35 كم/ساعة.

وبلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 40 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية ليلًا وغربية نهارًا، بسرعة 10-36 كم/ساعة، وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 35 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا إلى شمالية، بسرعة 18-40 كم/ساعة.

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