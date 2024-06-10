الفرق بين أحلام اليقظة الطبيعية والمَرضية وطرق العلاج

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

10 يونيو 2024

الفرق بين أحلام اليقظة الطبيعية والمَرضية وطرق العلاج

مقالات متخصصة
الفرق بين أحلام اليقظة الطبيعية والمَرضية وطرق العلاج

الدكتورة أسماء محمد سعد – استشارية الصحة النفسية والتربية الخاصة والاستشارات الأسرية

هناك فَرق بين الحلم أثناء النوم، والتخيل أثناء اليقظة (Daydream)، وهو ما يطلق عليه “أحلام اليقظة” أو ما يعرف بـ”الشرود الذهني” (Absent-mindednes)، فما من فرد على وجه الكون لا تصيبه أحلام اليقظة (السرحان والتخيّل والتعمق في أمرٍ ما)، لكن صورته الطبيعية هي التي سرعان ما تزول، ويدرك مَن حوله ويتعايش مع واقعه.

أما إذا طالت فترة التخيل، واستغرق فيها، وأصابه بعض التصديق بهذه التخيلات، فهذا ما يطلق عليه “أحلام اليقظة المَرضية”؛ فتجد أحيانا هذه الحالة تصل إلى إلقاء اللوم على مَن حوله بأشياء غير حقيقية، وصُنع عالم افتراضي من خياله، يحقّق به جزءا من دوافعه التي لم يحققها في الواقع.

والسؤال المهم: كيف تبدأ هذه الحالة؟ أشار بعض الباحثين إلى أن بعض مناطق الدماغ لا تنشط في أثناء مهامنا الإدراكية الواقعية، لكن تنشط في أثناء الخيال (الفكر المستقل)، ألم تصادف شخصية تنظر إليك وأنت تتكلّم، بينما حركة العين مفتوحة، فيما لم يدرك المتحدث إليه شيئا مما تقول؟

وتظل أحلام اليقظة وقتا طويلا في أثناء اليوم، قد تكون نصف ساعة، وقد تصل إلى ساعات، ومما لا شك فيه أنها تمثل متعة وابتكارا وهروبا من الواقع، والتخلص من الملل، لكن إدمانها يفسد حياة أصحابها، حيث يصعب الرجوع إلى الواقع والتعايش مع الآخرين ومواكبة الحياة، وقد وجد أن ثمة علاقة قوية بين مريض الوسواس القهري (OCD) ومدمن أحلام اليقظة.

ويمكن علاج أحلام اليقظة المفرطة المرضية بتحسّن الحالة الصحية، وشغل وقت الفراغ، والحرص على الإلمام المستمر بالقصص الواقعية الهادفة، ودوام الكتابة والتفريغ الانفعالي لأي شحنة عاطفية أو نفسية داخل الإنسان، والحرص أيضا على التحدث الدائم مع الآخرين؛ لأن الإنسان بطبعه محبّ للحياة، ولا يحبذ الوحدة وعالم الافتراضيات.

تابعنا: