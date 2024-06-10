مسؤول مصري لـ”الوئام”: كأس العالم للألعاب الإلكترونية في السعودية حدث عالمي

الوئام – خاص

تستضيف السعودية كأس العالم للألعاب الإلكترونية هذا الصيف، في خطوة جديدة نحو تعزيز هذا القطاع الذي تأمل من خلاله السعودية في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل المحلية.

وأعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، العام الماضي، عن استراتيجية استثمارية لمجموعة “سافي” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والهدف من ذلك خلق 39 ألف فرصة عمل، مرتبطة بالرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030.

وتطمح السعودية لاستقطاب “مطوري الألعاب”، مع تصنيع ألعاب جديدة “تروج للثقافة السعودية والعربية”، وفقا لاستراتيجية الرياضات الإلكترونية الوطنية التي تستهدف إطلاق 30 لعبة تنافسية عالميا، يتم إنتاجها في استوديوهات محلية بحلول عام 2030.

النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية يبلغ مجموع جوائزها 60 مليون دولار، وستحل محل مهرجان “جايمرز 8” لبطولات الرياضات الإلكترونية الممتد لثمانية أسابيع، وبلغ مجموع جوائزه هذا العام 45 مليون دولار.

وعن استضافة السعودية للحدث العالمي والفرق المشاركة والتمثيل المصري، يقول شريف عبدالباقي، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية: “مصر تستعد للمشاركة في تصفيات قارة أفريقيا، المؤهلة لكأس العالم للألعاب الإلكترونية في السعودية”.

ويؤكد شريف عبدالباقي، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “الفرق المصرية استعدت بجدية عبر اختيار الأسماء والفرق، والمشاركة في تصفيات محلية في معرض ‘إكسبو للرياضة’ مارس الماضي، وستشارك بقوة في التصفيات الأفريقية”، مشيرا إلى أن “مصر تضم أكبر عدد لاعبين في هذه الرياضة بالمنطقة”.

ويشير رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية إلى أن “اللاعبين المصريين سينافسون في المسابقات الجماعية والفردية بكأس العالم للألعاب الإلكترونية”.

وبشأن تنظيم كأس العالم، يُشيد عبدالباقي بنسخة 2023 التي استضافت خلالها رومانيا 112 دولة، وهذا العام تستضيف السعودية الحدث عبر تقديم العديد من التسهيلات والجوائز الكبيرة لإقامة منافسات عالمية، تجذب نخبة المتنافسين واللاعبين في الرياضات الإلكترونية حول العالم”.

ويرى المسؤول المصري أنّ “الجهود المبذولة من الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحادين السعودي والدولي للرياضات الإلكترونية، تخدم بقوة هذا القطاع، وتسهم في نجاح كأس العالم للألعاب الإلكترونية، ومصر ستشارك بقوة في الحدث”.