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10 يونيو 2024

أحمد السماري لـ”الوئام”: الأدب والفن أفضل السبل للترويج للثقافة والتراث السعودي

منوعات
أحمد السماري لـ”الوئام”: الأدب والفن أفضل السبل للترويج للثقافة والتراث السعودي

الوئام- خاص

أعلنت هيئة التراث السعودية تسجيل وتوثيق 202 موقع أثري جديد في السجل الوطني للآثار، ليصبح العدد الإجمالي للمواقع المسجّلة (9119) موقعا، تعكس في مجملها شمولية وتنوع الآثار الموجودة في مختلف مناطق السعودية، وتجسّد العمق التاريخي، وتعاقب الحضارات منذ آلاف السنين.

وعن أهمية الترويج للثقافة والتراث السعودي، يؤكد أحمد السماري، الأديب والكاتب وصاحب العديد من الإصدارات الأدبية، أن “الأدب والفن هما أفضل وأقصر السبل لترويج أي ثقافة أو تراث لأي مجتمع من المجتمعات الإنسانية، والبعض يعتقد خطأً أن ترجمة الأعمال الأدبية المحلية إلى لغات العالم ونشرها، هي الطريق الأسهل للعالمية وللانتشار الجغرافي وزيادة المقروئية، وبالتالي الوصول للتعريف بثقافة الأمة لدى الأمم الأخرى”.

ويضيف أحمد السماري، في حديث خاص لـ”الوئام”: “مفهوم العالمية والوصول إليها، ينبغي أن يحدَّد من خلال الجودة (جودة الأدب والفن المحلي)، فالجودة الوحيدة التي بإمكانها أن تجعل الأدب والفن والثقافة عالميا، سواء تمّت ترجمة العمل أم لا، وسواء انتشر أم لا، والزمن كفيل بإظهار قيمة الأدب والفن”.

الأديب السماري يوضح: “الاهتمام بالشأن الثقافي المحلي عموما هو الأساس، من خلال تحسين جودة المنتج الثقافي المحلي، بواسطة جميع المناشط الثقافية المتنوعة ولجميع فئات المجتمع، مع معالجة المعوّقات لانسياب المواد الثقافية، مثل الكتب والأفلام والمعارض، وغيرها، من وإلى الوطن، بالإضافة إلى أهمية تشجيع الشباب والشابات للانخراط في مجالات الثقافة المختلفة، وتقديم الدعم الفني والمعنوي لاكتشاف المواهب والمبدعين، لأنهم سيكونون خير سفراء للثقافة ولتراث بلدهم”.

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