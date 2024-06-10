تطورات مفاوضات التعاون مع جاتوزو

كشفت بعض التقارير عن تطورات في مستقبل جاتوزو مع فريق التعاون.

وبحسب صحيفة “ريليفو” فإن جاتوزو لن يكون مدربا للتعاون وهناك خلاف على بعض الأمور المالية.

وبحسب الرياضية في وقت سابق فقد وافق الإيطالي جنارو إيفان جاتوزو علي تدريب نادي التعاون السعودي، وأبلغ مسئولي السكري بموافقته لمناقشة قيادة الفريق الأول في الموسم المقبل.

وأضافت الرياضية، اشترط وكيل أعمال المدرب ثمانية ملايين يورو راتبًا سنويًا، فيما تم الاتفاق على بقية الأمور.

وتابعت الصحيفة السعودية، يحاول مسئولي التعاون إيجاد تمويل للصفقة الكبيرة مع العملاق الإيطالي، ضمن برنامج الاستقطاب أسوة بما حدث للاتفاق مع الإنجليزي ستيفن جيرارد، مطلع الموسم المقبل.

وأكملت، ويضع التعاونيون خيارات بديلة، إذا لم ينجحوا في تمويل الصفقة الكبيرة التي لا تستطيع ميزانية النادي تحملها.