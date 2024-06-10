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فريق التحرير

11 يونيو 2024

فينيسيوس يحتفل بحكم الحبس ضد الجماهير العنصرية فى الدورى الإسبانى

رياضة
فينيسيوس يحتفل بحكم الحبس ضد الجماهير العنصرية فى الدورى الإسبانى

احتفل فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بحكم إحدى المحاكم الإسبانية اليوم، بالسجن لمدة 8 أشهر لثلاثة من مشجعى فالنسيا بتهمة توجيه إساءات عنصرية إليه في إحدى مباريات الدورى الإسبانى.

وقال فينيسيوس، في تصريحات عبر حسابه على إنستجرام: “سعيد بقرار الإدانة التاريخية لثلاثة من مشجعي فالنسيا بالسجن ثمانية أشهر، في حكم هو الأوّل من نوعه في إسبانيا، ليست لي، بل لجميع أصحاب البشرة السمراء”.

وتابع: “اجعل العنصريين الآخرين يخافون أو يخجلون أو يختبئوا. إذا لم يكن الأمر كذلك، سأكون هناك للمطالبة بالعدالة.. طلب مني الكثير من الناس أن أتجاهل الأمر، وقال آخرون إن معركتي كانت بلا جدوى وأنه يجب عليّ فقط أن ألعب كرة القدم”.

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