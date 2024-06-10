الرفات المجهولة.. قبو بمنزل أمريكي مُدان بقتل زوجته يلفظ جثة جديدة

في أكتوبر من العام 2018، اختفت الأمريكية نانسي جايلز من شقتها في مدينة جونستاون بولاية بنسيلفانيا. لاحقًا، تم اكتشاف رفاتها داخل قبر ضحل بالقرب من طريق سريع في وسط المدينة، ثم وجه الاتهام لزوجها بريان جايلز بقتلها في مايو 2022.

أثناء قراءة الحكم الذي انتهى بإدانته يوم الخميس، انحنى “جايلز” إلى محامي الدفاع المعين من قبل المحكمة تيموثي بيرنز، وهمس بشيء في أذنه، ثم قال أثناء اقتياده إلى خارج قاعة المحكمة مُكبل اليدين: “أقول للناس إنني بريء”.

مجنون أم سليم القوى العقلية؟

بعد المحاكمة، قال محامي “جايلز” بأن نتيجة المحاكمة كانت “مخيبة للآمال”، وأضاف أن القضية لها جانب يتعلق بالصحة العقلية لم تتم معالجته بالكامل.

بنى “بيرنز” حجته الختامية أمام هيئة المحلفين على ادعاءات بريان “جايلز” المتكررة عن صراعات الصحة العقلية مدى الحياة، والتي تم الاستشهاد بها في الأدلة الصوتية والمرئية التي تم تشغيلها أثناء المحاكمة.

كما تناول “بيرنز” التناقضات المزعومة في قصص “جايلز” بعد اختفاء زوجته. ووصف “بيرنز” موكله بأنه شخص مرتبك، وقال إن القصص المختلفة التي قالها للمحققين حول مكان وجود نانسي جايلز كانت مجرد تناقضات صغيرة.

لمن الرفات الجديدة؟

في شيء من روايته بدا أن دفاع “جايلز” لديه فرصة ولو محدودة في تحويل هذه القضية دفعًا بجنون موكله. كان هذا ممكنا قبل أن تظهر مفاجأة جديدة غيرت مجرى هذه الأحداث تمامًا.

عثرت السلطات على بقايا بشرية جديدة في قبو منزل “جايلز”.

وقد أفادت صحيفة “جونستاون تريبيون-ديموقراط” أنه بتفتيش منزل بريان جايلز، البالغ من العمر 48 عامًا، في حي كيرنفيل بالمدينة، يوم الجمعة، عثرت السلطات على بقايا بشرية جديدة في القبو، وصفت وفاة صاحبتها بأنها “مثيرة للشبهة”.

وتقرر نقل الرفات يوم أمس الإثنين لإجراء تحقيقات جنائية إضافية، لتحديد هوية صاحبتها.

صديقة جايلز التي اختفت بعد زوجته

أشارت السلطات الأمريكية كذلك في إفادتها بشأن هذه القضية أن جيلي تودارو، صديقة جايلز بعد اختفاء زوجته، كانت تعيش أيضًا في الشقة نفسها التي شهدت اختفاء الزوجة، وأنها أيضًا اختفت في ديسمبر 2020، ولا تزال مفقودة منذ ذلك الوقت، بينما لم يتم التأكد بعد مما إذا كان البحث مرتبطًا بتلك القضية، التي لم تُوجه فيها تهمًا بعد للزوج القاتل.

وقد رفض المحامي “بيرنز” التعليق بشأن البقايا الجديدة المكتشفة في منزل موكله.