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11 يونيو 2024

“أبل” تدخل الذكاء الاصطناعي بـ”أبل إنتليجنس”.. وماسك يهدد

منوعات
“أبل” تدخل الذكاء الاصطناعي بـ”أبل إنتليجنس”.. وماسك يهدد

أعلنت شركة “أبل”، أمس الإثنين عن خططها لدمج تقنية “OpenAI” بأنظمة التشغيل الخاصة بها لأجهزة iPhone وiPad وMac.

وعندما يتفاعل المستخدمون مع المساعد الذكي Siri، ستتمكن من تحويل بعض الاستفسارات إلى ChatGPT، وهو نموذج اللغة الكبير المُطور من OpenAI.

الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” الملياردير إيلون ماسك، قال إن مثل هذا التحديث سيكون بمثابة “انتهاك أمني غير مقبول”.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على “إكس”: “إذ مضت أبل في دمج أنظمة OpenAI للذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل الخاص بهواتفها آيفون، سيتم حظر استخدام أجهزة أبل في شركاتي”.

وأضاف: “وسيتعين على الزوار فحص أجهزة أبل الخاصة بهم عند الباب، حيث سيتم تخزينها في قفص فاراداي”، في إشارة إلى جهاز يحجب المجالات الكهرومغناطيسية.

وكان ماسك أحد المشاركين في تأسيس شركة OpenAI، لكنه اختلف مع الشركة الناشئة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو.

ويدير ماسك شركة Tesla Inc، وشركة Space Exploration Technologies Corp، ولديه أيضًا شركة ناشئة خاصة به في مجال الذكاء الاصطناعي، تسمى xAI، مع برنامج دردشة يسمى Grok.

أبل إنتليجنس نظام ذكاء اصطناعي

وقررت “أبل” خلال مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) لعام 2024 أمس الإثنين، دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في أنظمتها، ومنها تحديثات لمساعدها الصوتي “سيري”.

وأعلنت عن شراكة استراتيجية مع شركة “أوبن إيه.آي” الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى دمج تقنية “شات جي.بي.تي” المُتقدّمة في أجهزتها.

وخلال العرض الذي قدمته شركة Apple، قالت الشركة إن “تكامل ChatGPT” سيتم بأنظمة التشغيل الخاصة بها لأجهزة iPhone وiPad وMac في وقت لاحق من هذا العام، لكنها قالت أيضًا إنه لن يتم تتبع بيانات المستخدم وستكون هناك احتياطات أخرى.

وقالت شركة أبل “إن حماية الخصوصية مضمنة عند الوصول إلى ChatGPT داخل Siri، فلا يتم تخزين الطلبات بواسطة OpenAI، ويتم حجب عناوين IP الخاصة بالمستخدمين”.

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