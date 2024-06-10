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فريق التحرير

11 يونيو 2024

“سدايا” تستعرض أحدث تقنياتها لخدمة ضيوف الرحمن في ملتقى إعلام الحج بمكة

حج 2024
“سدايا” تستعرض أحدث تقنياتها لخدمة ضيوف الرحمن في ملتقى إعلام الحج بمكة

شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في ملتقى إعلام الحج بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، حيث استعرضت أحدث خدماتها وتطبيقاتها الرقمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

خدمات “سدايا” الرقمية في خدمة الحجاج:

  • منصة “بصير”:

بالشراكة مع وزارة الداخلية، تقدم حلولًا قائمة على الذكاء الاصطناعي لدعم إدارة الحشود والمعتمرين.

  • منصة “سواهر”:

توفر خدمات تحليل متقدم لتنظيم حركة المركبات وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة.

  • تطبيق “توكلنا”:

يقدم خدمات متنوعة للحجاج، مثل بطاقة الحاج الرقمية، وتصاريح الدخول للمشاعر المقدسة، وإصدار تصريح عمرة، وخدمات الإسعاف والاستغاثة، وغيرها.

  • المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان):

تتيح فرصًا متنوعة لدعم الحجاج، مثل كفالة الحجاج، وإطعامهم، وتوفير سقيا الماء لهم، واستقبال طلبات الأضاحي رقميًا وتوزيعها.

تهدف مشاركة “سدايا” في ملتقى إعلام الحج إلى تسليط الضوء على دور تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن، والجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بتحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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