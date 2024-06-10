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فريق التحرير

11 يونيو 2024

لمرضى السكري.. تدابير للحد من خطورة كسور العظام

منوعات
لمرضى السكري.. تدابير للحد من خطورة كسور العظام

مرض السكري من الأمراض المزمنة الشائعة التي تُؤثر على مختلف أجهزة الجسم، ويرفع خطر الإصابة بكسور عظمية بفعل التعرض للسقوط.

ويُواجه مرضى السكري خطرًا متزايدًا للإصابة بكسور العظام، إذ يتسبب في تراجع كثافة العظام، كما أنه يؤثر بالسلب على أنسجة العظام وعلى قدرتها على التجدد والإصلاح الذاتي.

ويُمكن أن يُسبّب مرض السكري تلفًا في الأعصاب، ممّا يُؤدّي إلى فقدان الإحساس والتوازن، ممّا يزيد من خطر السقوط والإصابة بكسور العظام، وفق ما ذكر معهد الجودة والكفاءة في القطاع الصحي بألمانيا.

تدابير للحد من خطر الإصابة بكسور عظمية

وهناك العديد من التدابير التي يمكن لمرضى السكري اتّخاذها للحد من خطورة الإصابة بكسور العظام وتحسين صحة عظامهم بشكل عام.

– اتباع نظام غذائي صحي غني بالأغذية المهمة لصحة العظام مثل الأغذية الغنية بالكالسيوم (منتجات الألبان والخضروات الخضراء مثل البروكلي والسبانخ).

– الأطعمة الغنية بفيتامين “د” (زيت السمك وصفار البيض والأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل).

– التعرض لأشعة الشمس على نحو كاف لشحن مخزون الجسم من فيتامين “د”.

– المواظبة على ممارسة الرياضة، ومن الأفضل الجمع بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.

– الإقلاع عن التدخين مع العمل على إنقاص الوزن حال المعاناة من السِمنة.

– بطبيعة الحال، ينبغي ضبط مستويات السكر بالدم.

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