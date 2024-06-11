عبر أسهم حقوق أولوية.. “أكوا باور” توصي بزيادة رأس مالها إلى 7.12 مليار ريال

أعلنت شركة أكوا باور اليوم الثلاثاء عن توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها بمبلغ 7.12 مليار ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وذكرت أكوا باور، في بيان عبر “تداول السعودية” أن ذلك سيسمح لها بترسيخ استراتيجية النمو الخاصة بها والتي تهدف الى مضاعفة أصولها المدارة 3 مرات بحلول عام 2030 وتعزيز مركزها المالي.

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وأشارت إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأوضحت أن توصية مجلس الإدارة تخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة ومساهمي أكوا باور في الجمعية العامة غير العادية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تعيين المستشار المالي لطرح أسهم حقوق أولوية وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية.