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11 يونيو 2024

إسرائيل منقسمة على “تجنيدهم”.. من هم يهود “الحريديم”؟

دوليات
إسرائيل منقسمة على “تجنيدهم”.. من هم يهود “الحريديم”؟

أزمة جديدة تُثار داخل أروقة إسرائيل، بسبب مشروع قانون أقره الكنيست يعفي اليهود المتشددين “الحريديم” من التجنيد، فجر اليوم الثلاثاء.

ودعا رئيس مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تساحي برافرمان، إلى إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي وصفه بـ”الوقح”، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

تأتي تلك التصريحات بعد تصويت الكنيست، في جلسته العامة، لصالح مشروع قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وقد صوت لصالحه 63 عضواً من أصل 120، بينما عارضه 57، كما أن غالانت هو الوحيد من الائتلاف الحكومي -الذي يضم 64 مقعداً بالكنيست- صوت ضد مشروع القانون المدعوم من نتنياهو.

وفي السياق ذاته وجه زعيم المعارضة يائير لبيد انتقادًا حادًا لحكومة نتنياهو، بسبب التصويت على القانون، متهمًا حكومة نتنياهو بفعل “كل شيء” للبقاء في السلطة.

وأضاف في منشور له عبر منصة “إكس”: “هذه واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ الكنيست في خضم يوم آخر من القتال العنيف في قطاع غزة، تمرر هذه الحكومة الفاسدة قانوناً للتهرب من الخدمة العسكرية”.

وواجهت إسرائيل منذ قيامها في عام 1948، مسألة تجنيد الحريديم، حيث أنه تم معاملتهم معاملة خاصة من قبل أول رئيس وزراء ديفيد بن غوريون، فيما أبطلت المحكمة العليا في عام 2018 قانونا يعفي الرجال المتشددين من الخدمة في الجيش، إعمالاً لمبدأ المساواة.

الحريديم.. طائفة يهودية متشدّدة نشأت فى القرن 19 بشرق أوروبا، ويشكّلون تقريبا 13% من إجمالى سكان إسرائيل.

ارتفع عدد السكان الحريديم في إسرائيل إلى 1.28 مليون، أو 6.13% من إجمالي عدد السكان البالغ 9.45 مليون نسمة، وفقا لتقرير إحصائي سنوي صدر في ديسمبر 2023، كما أن معدل النمو الحالي لهم بنسبة 4% – وهي أعلى نسبة في أي مجموعة في إسرائيل – وسط تأكيدات بأنهم سيشكلون بحلول نهاية العقد 16% من إجمالي السكان.

ويعيش أكثر من 40% من الحريديم البالغ عددهم 1.28 مليون في مدينتين، القدس وبني براك، خارج تل أبيب، ويفضل هؤلاء نوعا من المدارس اليهودية يدعى يشيفاه، وهي نادرا ما تستخدم التكنولوجيا وبرامجها، ولأن معظم هؤلاء يعيشون في أسر ذات عائل واحد مع أعداد كبيرة من الأطفال، فإنهم يتميزون عموما بالفقر المدقع، ويطلبون إعانات مالية من الجمعيات الخيرية والحكومات من أجل ضمان العيش.

ويرفض هؤلاء التجنيد الإجباري، ويطالبون بالحق في الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بدلاً من الخدمة بالزي العسكري ويمتنع شبان الحريديم بشكل دائم عن التجنيد تحت ذريعة انشغالهم بدراسة تعاليم اليهودية والشرائع التوراتية، كما يتحججون بصعوبة الحفاظ على التدين بسبب الاختلاط في الجيش، مع التزامهم بنصوص توراتية تخص الفصل بين الجنسين وتمنع الاختلاط والعلاقات بين الرجال والنساء.

ويلتزم هؤلاء بيوم السبت اليهودي؛ حيث لا يعملون فيه ويخصصونه لزيارة الكنس وقراءة التوراة فقط، ويعتبرون دراسة التوراة هي الضمان للحفاظ على بقاء إسرائيل.

 

 

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