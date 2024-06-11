تمهيدًا لإلغاء إدراجها بالسوق.. تعليق تداول سهم أسمنت حائل

أعلنت تداول السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تعليق تداول سهم شركة أسمنت حائل اعتبارًا من اليوم، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من قبل شركة أسمنت القصيم للاستحواذ على أسهم مساهمي أسمنت حائل من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وأوضحت تداول السعودية، أن تعليق تداول سهم أسمنت حائل ابتداءً من اليوم للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.

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وستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية “ايداع” بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة أسمنت القصيم على حسابات المركز لمساهمي شركة أسمنت حائل بعد يومي عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.