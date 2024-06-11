“عناكب جورو” تهدد الولايات المتحدة.. ما مدى خطورتها؟

تهدد عناكب جورو الخطيرة الولايات المتحدة، حيث تنتشر عبر الساحل الشرقي للبلاد وتتجه شمالا.

ويضاهي حجم الواحد منها يد الإنسان ويعود أصل هذه العناكب إلى منطقة شرق آسيا، وأُطلق عليها هذا الاسم نسبة للكائن الياباني الخرافي “جوروجومو” الذي تقول الأسطورة إنه قادر على التحول إلى امرأة جميلة توقع الرجال في شباكها عن طريق الحرير.

وتبدو عناكب جورو غير مزعجة أو خطيرة رغم أنها مخيفة للغاية جراء الخطوط السوداء المائلة للزرقة، والخطوط الصفراء، والأرجل الطويلة، والبقع الحمراء التي تكسو جسدها.

ورُصدت عناكب جورو للمرة الأولى في أمريكا بولاية جورجيا منذ 10 أعوام، وقد يصل حجم الإناث منها إلى 20 سنتيمترا عرضا، والذكور 10 سنتيمترات.