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فريق التحرير

11 يونيو 2024

الأحساء وحفر الباطن والصمان الأعلى حرارة بالسعودية بـ 48 درجة

محليات
الأحساء وحفر الباطن والصمان الأعلى حرارة بالسعودية بـ 48 درجة معالم من الأحساء

سجلت الأحساء وحفر الباطن والصمان، اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة في السعودية بـ 48 درجة مئوية، فيما كانت السودة هي الأقل حرارة بـ 26 درجة.

ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن درجة الحرارة في مكة والمدينة والرياض وعرفات تصل إلى 45 درجة، بينما تسجل منى ومزدلفة 44 درجة.

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وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بأن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الممتد من جدة إلى جازان.

كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من تلك المناطق.

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