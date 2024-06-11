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فريق التحرير

11 يونيو 2024

4 دول عرضت الدعم.. تفاصيل جديدة بشأن اختفاء طائرة نائب رئيس مالاوي

دوليات
4 دول عرضت الدعم.. تفاصيل جديدة بشأن اختفاء طائرة نائب رئيس مالاوي

كشف رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا، تفاصيل جديدة بشأن الطائرة التي أقلّت نائبه ساولوس تشيليما واختفت خلال الساعات الماضية.

واختفت صباح أمس الاثنين، عن الرادار طائرة كانت تقل نائب رئيس دولة مالاوي و9 آخرين، بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك في حادثة شبيهة لواقعة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وأضاف الرئيس المالاوي، أنه أجرى اتصالات بدول مجاورة وشركاء دبلوماسيين للمساعدة في البحث عن الطائرة، مؤكدًا أن حكومات أمريكا وبريطانيا والنرويج وإسرائيل عرضت جميع أنواع الدعم، للعثور على الطائرة.

وجُرِّد نائب رئيس مالاوي (51 عامًا) من سلطاته خلال عام 2022 من سلطاته بعدما أوقف، ووجهت إليه اتهامات بالكسب غير المشروع في فضيحة رشوة تورط فيها رجل أعمال بريطاني من أصل مالاوي، ثم أسقط القضاء الشهر الماضي التهم بعد أن حضر جلسات عدة أمام المحكمة.

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