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فريق التحرير

11 يونيو 2024

الذهب يتراجع 0.3% مع ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي

اقتصاد
الذهب يتراجع 0.3% مع ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الثلاثاء، مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية ونتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) لمعرفة تفاصيل عن خطط المجلس بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0317 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2302.89 دولار للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2320.20 دولار.

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هذا ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو الماضي المقرر الكشف عنه غدًا الأربعاء فضلاً عن نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 29.22 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6% إلى 962.20 دولار، وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 893.60 دولار.

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