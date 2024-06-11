صور ليلى عبد الله مع جو جوناس تصدم متابعيها

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للنجم الأمريكي جو جوناس وهو يستمتع بنزهة رومانسية مع الفنانة اللبنانية ليلى عبد الله على أحد شواطئ أثينا في اليونان.

أثارت الصور ضجة كبيرة بين المتابعين، خاصةً وأنّ الثنائي لم يسبق لهما الظهور معاً من قبل.

انفصل جو جوناس (34 عامًا) مؤخرًا عن حبيبته ستورمي بري، ما زاد من فضول الجمهور حول طبيعة علاقته بـ “الفتاة السمراء” كما وصفتها بعض الصحف.

ظهر الثنائي في الصور وهما يتعانقان ويتمتعان بوقتهما على الشاطئ، ما أثار موجة من التعليقات المتنوعة.

واجهت ليلى عبدالله، التي اشتهرت من خلال أعمالها في الدراما الكويتية، انتقادات من بعض المتابعين بسبب ظهورها بملابس السباحة، بينما عبر آخرون عن صدمتهم من علاقتها المفاجئة بالنجم الأمريكي.

لم تُصدر ليلى أي تعليق حتى الآن على هذه الأنباء، ولم تُؤكد أو تنفي صحة الصور أو علاقتها بجو جوناس.

ليلى عبدالله ممثلة لبنانية من سكان الكويت، ولدت عام 1996، وتبلغ من العمر 28 عامًا، وشاركت في العديد من الأعمال الناجحة، أبرزها “دفعة لندن”، و”زوجة واحدة لا تكفي” و “ساعة الصفر” و”بعد النهاية”.

أما جو جوناس، فهو مغنٍ وكاتب أغاني أمريكي، ولد عام 1989، واشتهر إلى جانب أخوته كونه المغني الرئيسي مع شقيقه الأصغر نيك جوناس في فرقة البوب روك “الإخوة جوناس”.