محلل سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل ستكثف ضرباتها على سوريا

تزايدت التكهنات في الفترة الأخيرة حول اعتزام إسرائيل شن ضربات عسكرية خاطفة وسريعة على سوريا، وبخاصة في ظل تواجد العديد من الفصائل الفلسطينية داخل الأراضي السورية، كما أن إسرائيل لا تزال تحتل الأراضي السورية في الجولان.

سوريا مشتركة في الحرب

وقال غسان يوسف المحلل السياسي السوري، إن إسرائيل تعتبر سوريا مشتركة في الحرب الجارية في غزة باعتبار أن أغلب الفصائل الفلسطينية التي تقاتل في غزة لها مقرات واتصالات في سوريا.

وأضاف “يوسف” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن البعض يقول إن بعض الفصائل الفلسطينية لها معسكرات تدريب في سوريا وهي لم تقطع علاقتها مع النظام بل إنها على علاقة ممتازة مع سوريا خاصة بعد المصالحة التي حدثت العام الماضي وعودة سوريا إلى محيطها العربي.

وتابع السياسي السوري: “ومن الممكن أن تكثف إسرائيل ضرباتها على سوريا بحجه أنها تدعم المقاومة في فلسطين “.

واستكمل المحلل السياسي حديثه وقال: “أعتقد سواء اتفقنا أو اختلفنا حول هذا الطرح فسوريا في عداء مع إسرائيل لأن لديها أراض محتلة وإسرائيل لم تقم بتوقيع اتفاقيات سلام مع سوريا ونقضت كل الاتفاقيات التي وافقت عليها سوريا ولذلك فإن سوريا تصطف مع أي جهة تعادي إسرائيل”.