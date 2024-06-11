مصرع نائب رئيس مالاوي ومرافقيه في تحطم طائرة

أعلن رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا، اليوم الثلاثاء، وفاة نائبه ساولوس تشيليما، وجميع مرافقيه في حادث تحطم طائرة.

وأوضح “تشاكويرا”، أن قائد قوات دفاع ملاوي أبلغه أن عملية البحث والإنقاذ قد اكتملت وتم العثور على حطام الطائرة، مضيفًا أنه يشعر “بحزن عميق وأسف” لإبلاغ الملاويين بالمأساة الرهيبة.

وأشار رئيس مالاوي إلى أن عناصر الإنقاذ عثرت على الطائرة مدمرة بالكامل.

واختفت صباح أمس الاثنين، عن الرادار طائرة كانت تقل نائب رئيس دولة مالاوي و9 آخرين، بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك في حادثة شبيهة لواقعة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.