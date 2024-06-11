1127 صفقة في البورصة العقارية اليوم

شهدت البورصة العقارية اليوم الثلاثاء، 1127 صفقة بقيمة تجاوزت الـ 1.2 مليار ريال، لمساحة متداولة بلغت أكثر من مليون متر مربع.

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وكان أعلى سعر سجل للمتر اليوم الثلاثاء عبر البورصة العقارية بلغ 21614 ريالاً، فيما كان متوسط السعر 1192 ريالاً للمتر المربع.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر حي الملقا في الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية اليوم بقيمة صفقات وصلت إلى أكثر من 69.9 مليون ريال.

وجاء في القائمة حي النرجس بالرياض بقيمة تخطت الـ 27.2 مليون ريال، يليه حي بدر بقيمة تجاوزت 20.3 مليون ريال، ثم حي طويق بالرياض بقيمة تجاوزت الـ 17.8 مليون ريال، وفي المركز الخامس جاء حي وادي تاره في خميس مشيط بقيمة وصلت لأكثر من 16.3 مليون ريال.