تعزيزا لمركزها المالي.. “أكوا باور” توصي بزيادة رأس المال بقيمة 7.12 مليارات ريال

أعلنت شركة “أكوا باور” عن خطوة استراتيجية لتعزيز نموها المستقبلي، حيث أوصى مجلس إدارتها بزيادة رأس المال بمبلغ 7.12 مليارات ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

تهدف هذه الزيادة الكبيرة في رأس المال إلى دعم استراتيجية الشركة الطموحة لمضاعفة أصولها المدارة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتعزيز مركزها المالي بما يتيح لها مواصلة الاستثمار في توسيع محفظتها الاستثمارية.

وأوضحت الشركة أن زيادة رأس المال ستمكنها من رفع متوسط حصتها في الاستثمارات السنوية بشكل كبير، لتصل إلى 2 – 2.5 مليار دولار سنوياً بين عامي 2024 و2030، مقارنة بمتوسط 1 – 1.3 مليار دولار في الفترة السابقة.

وأكدت “أكوا باور” أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق أهدافها الطموحة للنمو مع الحفاظ على مركز مالي قوي ومتين.

يُشار إلى أن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال لا تزال بحاجة إلى موافقة الجهات التنظيمية المعنية ومساهمي الشركة في الجمعية العامة غير العادية.

وستقوم الشركة بالإعلان لاحقًا عن تعيين المستشار المالي للطرح وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية.