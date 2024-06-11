نيوكاسل يبحث بيع نجمه في الصيف

كشفت بعض التقارير الصحفية عن دراسة نادي نيوكاسل يونايتد بيع ألميرون لاعب الفريق في الموسم المقبل.

ولا زال يتبقى في عقد ألميرون مع نادي نيوكاسل يونايتد موسمين، حيث ينتهي عقد لاعب الوسط مع ناديه في 30 يونيو عام 2026.

وأظهرت بعض أندية الدوري السعودي الكبرى اهتماما بضم ألميرون في الشتاء الماضي، ولكن فشل الأمر نظرا لتمسك النادي الإنجليزي به.

وأكد الصحفي الموثوق “فابريزيو رومانو”، أنه لا زال هناك غموض حول مستقبل ألميرون مع نادي نيوكاسل، خاصة في ظل اهتمام العديد من الأندية بضمه.

وكشف فابريزيو أن، نادي نيوكاسل منفتح على فكرة بيع ألميرون في الصيف، ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه، وذلك بسبب قانون اللعب المالي النظيف.