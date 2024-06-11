استقالة كوبر من تدريب سوريا

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا استقالته من منصبه بعد خسارة منتخب سوريا بخمسة أهداف نظيفة أمام اليابان في تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد كوبر فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة، أن هذه النتيجة هي نهايته مع منتخب سوريا، قائلا: “كنت مدربًا للمنتخب السوري منذ حوالي عام ونصف العام، لكن للأسف لم أحقق أهدافي، وأريد أن أشكر الشعب السوري واتحاد كرة القدم السوري، مضيفا: انتهت المغامرة، راضٍ عن العمل، ولكن لم أستطع الوصول إلى المرحلة التالية من التصفيات”.

وتابع: “أود أن أتقدم بالشكر للقائمين على الرياضة في سوريا وكذلك لإدارة اتحاد كرة القدم لأنهم قدموا كل طاقتهم من أجل مساعدتنا.. للأسف هذه هي كرة القدم.. أشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه، وأعتذر من الجماهير السورية لأنني كنت أتمنى أن أسعدهم.. أشكر الجميع على لحظات الفرح والحزن التي عشناها معاً.. حاولت تقديم أقصى ما يمكنني من جهد، حلمنا معاً وبذلنا جهداً كبيراً” .