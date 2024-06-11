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11 يونيو 2024

أستراليا يهزم فلسطين بخماسية في تصفيات كأس العالم

رياضة
أستراليا يهزم فلسطين بخماسية في تصفيات كأس العالم

تلقي منتخب فلسطين خسارة قاسية من ضيفه منتخب أستراليا بنتيجة  5-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب “إتش بي إف بارك”،في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وسجل أهداف منتخب أستراليا كل من كوسيني ينجي هدفين في الدقيقتين  5 و 41 من ضربة جزاء،  وأضاف تاجارت هدف في الدقيقة  26 ، ثم أحرز مارتن بويل  الهدف الرابع في الدقيقة 53 من عمر المباراة وإختتم نيستوري إرانكوندا الخماسية بهدف في الدقيقة 87 من عمر المباراة من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل منتخب فلسطين المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق 10 نقاط خلف أستراليا المتصدرة برصيد 18 نقطة، ويأتي منتخب لبنان فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط وأخيرا بنجلاديش بنقطة وحيدة.

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