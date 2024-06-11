شاشات تفاعلية بلغات مختلفة لخدمة ضيوف الرحمن

في إطار جهودها المتواصلة لتسخير التقنية في خدمة ضيوف الرحمن، عززت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وجود الشاشات الإلكترونية التفاعلية في مختلف أرجاء الحرمين الشريفين.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الرئاسة لموسم الحج، والتي تهدف إلى إثراء تجربة الحجاج وتعليمهم العقيدة الصحيحة، ومناسك الحج والعمرة، والأحكام الشرعية، والآداب المرعية، وذلك بأساليب تقنية حديثة ومرنة.

محتوى رقمي متنوع بلغات متعددة:

تقدم الشاشات الإلكترونية التفاعلية محتوى رقميًا متنوعًا بلغات متعددة، يشمل الكتب الإلكترونية، والمعلومات الشرعية، والدروس العلمية، والمحاضرات التوجيهية، والكلمات الوعظية.

ويصل عدد العناوين التي تقدمها الشاشات إلى أكثر من 62 عنوانًا، تغطي جوانب مختلفة من فهم الإسلام وقيمه ومبادئه، وتعظيم الحرمين الشريفين، ومعالجة الانحرافات الفكرية والسلوكية، والغلو والتطرف.

تعزيز التجربة الرقمية الدينية:

تسهم الشاشات الإلكترونية التفاعلية في تعزيز التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين، حيث تتيح للحجاج الوصول إلى المعلومات الدينية والإرشادات الشرعية بسهولة ويسر.

كما تساهم في نشر رسالة الحرمين الشريفين الوسطية إلى العالم أجمع، من خلال المنصات الرقمية المتنوعة التي توفرها رئاسة الشؤون الدينية.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص رئاسة الشؤون الدينية على استثمار التقانة والتطبيقات الذكية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كافة السبل التي تضمن لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.