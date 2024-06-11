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فريق التحرير

11 يونيو 2024

ضبط 5 مخالفين للنظام البيئي لاستغلالهم الرواسب في تبوك وتفريغ مخلفات صناعية بالمنطقة الشرقية

محليات
ضبط 5 مخالفين للنظام البيئي لاستغلالهم الرواسب في تبوك وتفريغ مخلفات صناعية بالمنطقة الشرقية استغلال الرواسب

شنت القوات الخاصة للأمن البيئي حملة رقابية واسعة النطاق في مناطق مختلفة من المملكة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين لنظام البيئة.

مكة المكرمة:

تم ضبط مقيمين من الجنسيتين السودانية والمصرية يقومان بتخزين وبيع الفحم المحلي بشكل غير قانوني، حيث تم ضبط بحوزتهما 6 أمتار مكعبة من الفحم. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وتسليم المضبوطات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

تبوك:

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمين من الجنسية اليمنية يقومان باستغلال الرواسب دون ترخيص، حيث تم ضبط معدتين يعملان عليها، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

المنطقة الشرقية:

تم ضبط مقيم من الجنسية النيبالية يقوم بتلويث البيئة برمي مخلفات صناعية في غير الأماكن المخصصة لها. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة.

عقوبات صارمة:

تؤكد القوات الخاصة للأمن البيئي على تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين لنظام البيئة، حيث تصل عقوبة قطع الأشجار إلى 20 ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة بيع الحطب والفحم المحليين إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، وعقوبة الإضرار بالتربة أو تلويثها إلى 10 ملايين ريال.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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